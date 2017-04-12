Построена первая очередь энергоцентра "Ярега"

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" завершил первую очередь строительства энергоцентра "Ярега", предназначенного для выработки электроэнергии для объектов нефтедобычи и нефтепереработки.

Обслуживанием центра занимается специализированная компания "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ", в штате которой в связи с вводом нового объекта открываются более 70 новых постоянных рабочих мест. Порядка 60 человек уже приняты и прошли специальное обучение.

Энергоцентр будет вырабатывать электричество на нужды Нефтешахтного управления "Яреганефть" и ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Выполнение работ спланировано в две очереди. В рамках первой, в частности, построены здание главного корпуса с тремя газотурбинными установками, электро- и газовое хозяйство, технологическая эстакада с трубопроводами и кабельными линиями, здание химводоочистки, паропроводы, кабельно-воздушные линии. На сегодняшний день закончены все общестроительные работы. Завершается строительство линии электропередачи, чтобы соединить энергоцентр с Ухтинским НПЗ.

Вместе с генерацией электроэнергии будет вырабатываться пар, необходимый для закачки в подземные пласты для добычи высоковязкой ярегской нефти.

Стоит отметить, что львиная доля узлов энергоцентра "Ярега" произведена в нашей стране. В том числе основные элементы – три газотурбинные установки суммарной мощностью 75 мегаватт.

Реализация проекта позволит выполнить ряд важных задач, в том числе решить проблему энергодефицита на развивающемся нефтепромысле.

Полностью строительство планируется завершить в третьем квартале этого года.