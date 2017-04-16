Начался прием заявок на "Завалинку"

Начался прием заявок на XIV Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни "Завалинка".

Напомним, фестиваль проводится с 30 июня по 2 июля 2017 года в Сыктывдинском районе Коми.

В фестивале могут участвовать самодеятельные творческие коллективы – ансамбли народных инструментов, вокально-хоровые, фольклорные коллективы учреждений культуры России, а также коллективы из-за пределов России.

В составе творческого коллектива должно быть не менее четырех человек, но не более 14-ти вместе с сопровождающими лицами. Возраст участников - от 18 лет и старше. Коллективы - участники прошедших фестивалей, получившие Гран-при в предыдущие три года, к участию не допускаются.

Прием заявок стартует 17 апреля и продлится до 12 мая 2017 года.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по установленной форме с приложением песни на аудио- или видеоносителе. Выступления должны быть не ранее 2014-2016 годов. Заявители могут представить не более двух песен. Обязательное условие: одна из песен должна быть народной. Общая продолжительность звучания двух песен не должна превышать семи минут. В конкурсе могут участвовать и авторские произведения.

Решение о включении или об отказе во включении творческих коллективов в конкурс Фестиваля оргкомитет примет с 22 по 27 мая 2017 года.

Результаты отборочного тура будут размещены на официальном сайте администрации Сыктывдинского района. Ко второму туру конкурса допустят 15 коллективов от регионов России и зарубежных стран и десять коллективов от Коми.

Второй тур состоится на сцене сыктывдинского районного Дома культуры 30 июня 2017 года.

Сумма организационного взноса составит 5 000 рублей для коллективов до пяти человек и 8 000 рублей для коллективов до 14 человек.