Для своевременной замены лифтов в жилфонде Коми требуется госфинансирование

Общественная палата Коми направит рекомендацию Госсовету республики о подготовке законодательного предложения в Госдуму по изменению системы капитального ремонта многоквартирных домов. А именно – о возможности предусмотреть государственное софинансирование такого дорогостоящего вида работ, как замена лифтов и лифтового оборудования.

Как уже сообщал "Комиинформ", постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественной палаты республики вчера провела круглый стол по теме: "Капремонт-2017 в Коми: новшества, сложности и пути решений". В числе предложений по усовершенствованию самой системы, принятой на федеральном уровне три года назад, прозвучала идея подключить государство к оплате одного из видов работ в рамках капремонтов.

Речь идет о лифтах, лифтовых шахтах и лифтовом оборудовании, замена которых (должна быть осуществлена спустя четверть века с момента ввода) относится к сфере капитального, а не текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Напомним, что новая федеральная система исключает участие государства в капремонте. С 2015 года они проводятся исключительно на средства самих собственников жилья, собираемые в виде обязательного ежемесячного взноса. Его предельная стоимость не регламентирована в отличие от минимальной (в Коми тариф один из самых низких по России).

Если на капремонт кровли, инженерных сетей, подвальных помещений, фасадов и прочих систем жизнеобеспечения здания накопить средства по силам даже при утверждении собственниками на общем собрании минимальной "планки" взноса, то на замену лифтов – крайне проблематично, поскольку этот вид работ является самым дорогостоящим.

При этом в большинстве высотных жилых зданий, возведенных в 1980-ые, срок эксплуатации лифтов (установлены, в основном, в 9-13-этажных домах) истек. В редких случаях жильцы успели их заменить по линии программы капремонта при участии госфинансирования (по старой системе, действовавшей до 2013 года).

Участники круглого стола привели примеры, когда управляющие компании и ТСЖ в муниципальных образованиях республики попросту отключают лифты, период эксплуатации которых завершен, поскольку таковые представляют угрозу жизни и здоровью граждан. Тем более что за использование "просроченных" лифтов им грозят штрафы.

В результате жильцы вынуждены подниматься пешком. А это затруднительно для пенсионеров, людей с инвалидностью и с травмами, а также для родителей с младенцами и с детьми так называемого "колясочного" возраста.

"Чтобы не в отдаленной перспективе, а в самом обозримом будущем иметь возможность установки новых лифтов, собственникам нужна финансовая помощь со стороны государства, - отметила председатель комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Татьяна Саладина. – Мы в парламенте недавно обсуждали идею изменения законодательства с тем, чтобы привлечь государство по линии федеральной казны, либо региональных бюджетов для софинансирования расходов на эти цели".

Собравшиеся согласились с тем, что привлечение бюджетных средств – единственный реальный выход из проблемы. По итогам круглого стола его организаторы направят депутатам Госсовета рекомендацию о подготовке инициативы в адрес своих федеральных коллег. Региональная палата готова дать положительную общественную экспертизу такому законодательному предложению.