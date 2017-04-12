Около 200 девятиклассников республики выбрали в качестве ГИА коми язык

Каждый год вопросов по государственной итоговой аттестации все меньше. Эту тенденцию отмечают в Министерстве образования, науки и молодежной политики Коми. На прошедшей в Республиканской общественной приемной Главы РК прямой линии по организации и проведению ГИА-2017 специалисты ведомства отвечали на вопросы родителей девятиклассников.

"Как быть, если у ребенка хроническое заболевание, и на экзамене ему может стать плохо?" - спросила обеспокоенная мама. Заместитель министра образования Наталья Якимова просила женщину не переживать. В каждом пункте проведения есть медик. Если ему станет плохо, он сможет получить необходимую помощь. Если его состояние не позволит продолжить сдачу экзамена, то сможет пройти его в резервный день.

Если ребенок забудет паспорт, его не развернут. Конечно, такое крайне нежелательно, но не критично. Сопровождающий, обычно классный руководитель, подтвердит, что это тот самый школьник, который значится в списке, составят соответствующий протокол, и учащегося допустят к экзамену.

"Могу ли я стать общественным наблюдателем в классе, в котором будет сдавать экзамен мой ребенок?" - поинтересовалась мама другого девятиклассника. Н.Якимова пояснила, что любой гражданин может быть общественным наблюдателем, но только не в том пункте проведения экзаменов, где находится его ребенок. Таким образом исключается то, что дипломатично принято называть "конфликтом интересов".

Заместитель директора Республиканского информационного центра оценки качества образования Светлана Афанасьева рассказала: чтобы стать наблюдателем, нужно минимум за три дня до экзамена обратиться в РИЦОКО по телефону (8212) 400-257 либо зарегистрироваться на сайте организации http://ricoko.ru. Потом следует пройти обучение.

Что делать, если у ребенка на дни проведения экзаменов запланирована операция и нахождение в стационаре? Здесь два варианта. Либо сдавать экзамены в резервные дни, либо в самом лечебном учреждении. В Детской клинической республиканской больнице работает и образовательный центр, и пройти ГИА можно там же. Главное, определить для себя, какой из вариантов удобнее.

Жительница Сыктывдинского района Галина Ивановна напомнила, что с 2015 года в школах республики разрешили сдавать по выбору коми язык. Ее внучатый племянник решил воспользоваться этой возможностью, но не смог найти демонстрационный вариант заданий.

"Здорово, что ваш ребенок выбрал коми язык. У нас на самом деле в 9 классе можно выбрать коми язык и коми литературу. На сайте Коми республиканского института развития образования http://kriro.ru такие демоверсии есть", - сообщила замминистра. Кстати, коми язык выбрали около 200 школьников республики.

Также Н.Якимова опровергла информацию, что со следующего года в числе обязательных будет экзамен по английскому. Такая идея есть, но в жизнь она воплотится не раньше 2020 года и только в 11 классе.

"Если ребенок все-таки не сдаст ГИА, он на второй год останется?" - волнуется мама из Усинска.

Если по одному или по двум предметам он получает неудовлетворительную оценку, то может ее исправить в резервные дни. Если по трем, то пересдача переносится на дополнительные сроки в сентябре. Если не пересдаст в резервные дни, то может самостоятельно обучаться дома, проходить промежуточную аттестацию в школе и в конце учебного года снова сдавать экзамены, либо может быть зачислен снова в 9 класс.

Без аттестата он не сможет поступить в среднее профессиональное образовательное учреждение. Зато реально получить профессию. В республике достаточно организаций, которые реализуют программу профессионального обучения, организуют соответствующие курсы. У него будет документ, что он овладел профессией. Но среднего профессионального образования у молодого человека не будет. Поэтому Минобрнауки Коми советует родителям ориентировать своих детей на получение аттестата.