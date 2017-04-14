Сыктывкарцам откроют Германию

14 апреля в 14.00 в Национальной библиотеке состоится День открытых дверей Немецкого информационного фонда Гете-Института*.

Как сообщили "Комиинформу" в Национальной библиотеке РК, мероприятие проводится в рамках совместного проекта Национальной библиотеки РК и Гете-Института (СПб) – культурного события "Открой для себя Германию. Нефестиваль".

Гостей и посетителей библиотеки ожидает знакомство с интерактивной выставкой плакатов "Германия – страна изобретателей", ресурсами и услугами Немецкого информационного фонда Гете института в НБ РК; возможностями самообразования; выставкой-экскурс "Германия: читает, смотрит, изобретает..".

Программа культурного события "Открой для себя Германию. Нефестиваль":

- Квест "Знаменитые немцы в России

- "Германия читает, смотрит, изобретает", расширенная выставка-обсуждение

- "Вундеркиндер: Spielen wir!" (Давай-ка поиграем!), настольные игры на немецком языке

- "Твой крутой ход! Учи Немецкий", презентация Немецкого информационного фонда Гете-Института в НБ РК

- "Германия – страна изобретателей", интерактивная выставка плакатов

17 апреля 14.00 – Муниципальный конкурс чтецов на немецком языке среди учащихся 5-7 классов

Каждое воскресенье 14.00 – "Уикенд в Германии: показ немецкого кино"

30 апреля – Клуб интересных встреч и сообщений. Читаем современных немецких авторов

***Немецкий Информационный фонд Гете-Института в Национальной библиотеке РК открыт в 2003 году в рамках программы поддержки Федеративной Республики Германии немецких национальных меньшинств в Российской Федерации.

Фонд содержит издания на немецком языке по всем отраслям знаний, художественную и справочную литературу, издания по страноведению. Здесь можно работать с электронными ресурсами, учебными пособиями по немецкому языку, смотреть фильмы, читать и брать на дом художественную литературу на языке, издания о российских немцах, страноведческую литературу.

С 2016 г. фонд пополняется учебными пособиями немецких издательств по немецкому языку разных уровней, что предоставляет возможности в самообразовании и повышении уровня владения немецким языком. Цель фонда в связи с расширением функций – не только аккумулировать ресурсы на немецком языке, но и знакомить с культурой Германии широкие слои (не только изучающие немецкий язык) населения г. Сыктывкара и близлежащих районов.