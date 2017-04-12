Республика Коми первая в России защитила план борьбы с лесными пожарами

12 апреля 2017 года, 17:00 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Коми первая в России среди регионов СЗФО на 1 марта защитила лесопожарный план без замечаний и решила вопросы финансирования. План пошагово описывает действия работающих в лесу команд, которые практически завершили все тренировки.

"Это показатель готовности региона к реализации планов, слаженной работы всех звеньев, участвующих в тушении пожаров, в том числе местного населения, которое раньше всех замечает пожары, и накопленном опыте, который позволяет отвечать на форс-мажорные обстоятельства очень быстро и профессионально, - отметил на совещании по профильному вопросу 12 апреля министр промышленности, энергетики, природных ресурсов и транспорта Николай Герасимов. - Сегодня мы готовы к любым раскладам. Я думаю, сезон будет традиционным в решении задач и успешным. Нам всегда удавалось сдерживать самые нестандартные и критические ситуации. Я не вижу внеплановых моментов. Есть готовая команда, система зимних тренировок. Решены вопросы оснащением оборудованием. Заключены все необходимые договоры с российской авиацией, "Комиавиатрансом", участия в чрезвычайных ситуациях".

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Единственное, что еще мешает работе пожарных - это недофинансирование отрасли, когда средства поступают не вовремя. Проблема из года в год традиционная. Она зависит от того или иного лета, на сколько оно пожароопасное, отметил Н.Герасимов.

Каждый год ведомства вынуждены "залезать" в авансы, кредиты, бюджетные деньги или деньги подрядчиков. 2016 год заканчивался именно с таким результатом. Только на финише республика смогла вернуть большую часть средств, а это 35 млн. рублей. Год характеризовался как недофинансированный, при том, что он отличался предельно низкой горимостью.

Всего на территории Коми в прошлом году произошло 228 пожаров на площади три тысячи гектаров, 70% пожаров потушили в первый же день.

"Отрадно то, что, по большому счету, команды готовы даже к этому. Вопрос не является стоп-фактором и способом шантажа. Хотя все понимают, что люди должны получать деньги вовремя. Эти вещи - защита лесов и населения от пожаров - наша команда всегда делает безупречно. Хотелось бы, чтобы в этом году мы ушли от схемы получения денег только в конце года, а количество выданных денег совпало бы с работами, выполненными в течение лета", - заключил Н.Герасимов.

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Начальник управления лесного хозяйства Коми Сергей Шевелев отметил, что Коми готова к работе даже за пределами республики. Руководитель управления лесного хозяйства также остановился на вопросе финансирования. В 2017 году на пожарозащитные работы в Коми планируется выделить 166,9 млн рублей, из них 105,2 млн - из федерального бюджета. В 2016 году эта сумма составляла 137,2 млн рублей.
Республика выделит 59,7 млн, что меньше чем в прошлом году - 71,3 млн.

В этом году в результате изменения законодательства, которое закрепило конкретное число вылетов авиации на патрулирование лесов, Коми требуется дополнительно 40 млн рублей. Вероятно, Лесопожарному центру придется воспользоваться кредитами.

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По словам С.Шевелева, в этом году меняется принцип привлечения юридических лиц к тушению пожаров. Сейчас это будет происходить на контрактной основе.

"Я должен отметить, что введение особого противопожарного режима в этом году на все лето на территории Коми мы не планируем, - рассказал С.Шевелев. - К такому решению привело изменение в законодательстве - введение особого режима влечет за собой ограничения по посещению леса населением на всей территории одновременно. Люди этим недовольны, так как сбор грибов и ягод является одним из главных занятий жителей Коми. В такой ситуации пожарная охрана будет оперативно реагировать на ситуацию, сложившуюся в том или ином районе".

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Замначальника МЧС Коми Константин Сухарев опроверг эту информацию: "Что касается введения особого противопожарного сезона - он будет. Но в рамках него не обязательно вводить повсеместные ограничения по посещению леса. Но обязательна разработка дополнительных мероприятий по недопущению и минимизации последствий".

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Пожары, отчет, лес, готовность
  Рубрика: Общество
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