Активисты ОНФ выяснили, что отчет чиновников о ликвидированной свалке в Сыктывкаре не соответствует действительности

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" установили, что отчет

чиновников о ликвидированной свалке, отмеченной на интерактивной карте свалок, не соответствует действительности. Нарушающий экологию объект находится в центре Сыктывкара в районе дома №231 по улице Карла Маркса, рядом со знаковым местом для всех жителей региона – мемориалом "Вечная слава".

"С лета во дворе дома свалка возле мусорных баков, сейчас эта гора мусора засыпана снегом", – такой сигнал был отмечен на карте свалок

проекта ОНФ "Генеральная уборка" о ситуации на улице Карла Маркса.

В феврале 2017 г. активисты Народного фронта в Коми направили обращения в министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и

транспорта Коми и администрацию Сыктывкара с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства.

В управлении ЖКХ администрации Сыктывкара сообщили о проведенной проверке и получении свидетельств местных жителей о том, что за

контейнерной площадкой на этой территории под снежным покровом действительно имеется несанкционированное складирование отходов.



Муниципалитет передал информацию в управление Роспотребнадзора по Коми для привлечения виновных к ответственности и предписания о ликвидации свалки.

В ответе из управления Роспотребнадзора по Коми от 4 апреля 2017 г. говорится, что в рамках проведенного административного расследования

было установлено: контейнерная площадка ограждена с трех сторон, на момент осмотра контейнеры не переполнены, территория вокруг прибрана, за контейнерной площадкой, а также справа и слева от нее, снег разбросан, строительный мусор отсутствует.

Активисты ОНФ в Коми провели проверочный рейд и убедились, что свалка не ликвидирована. Общественники 12 апреля с помощью фотоаппаратуры задокументировали: территория за контейнерной площадкой, на которую указывали жители, подтаяла от снега, от этого весь мусор обнажился – мешки с хламом, множество твердых коммунальных отходов, гнилые деревянные конструкции.

"Мы направили повторное обращение в управление Роспотребнадзора. Просим принять действенные меры по ликвидации свалки. Видим, что ситуация в борьбе со свалками непростая, если в центре Сыктывкара, рядом с историческим местом, возникают сложности с уборкой. Активисты Народного фронта будут продолжать работу в рамках проекта "Генеральная уборка", – прокомментировал координатор проекта Народного фронта "Генеральная уборка" в Коми Михаил Ковалев.

Он также сообщил, что на интерактивной карте незаконные свалки в регионе отмечены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорском, Интинском, Троицко-Печорском, Корткеросском, Сыктывдинском, Ижемском и Прилузском районах, началась работа по ликвидации девяти свалок.