Стела в Сыктывкаре не представляет культурной ценности

Один из символов Сыктывкара - стела "Монумент трудовой славы", расположенная в центре столицы Коми, не представляет культурной ценности. О процедуре включения в единый госреестр памятников истории народов России общественникам рассказал заместитель руководителя Управлении Коми по охране объектов культурного наследия С. Павлюшин.

По его словам, решение о включении памятников истории в реестр принимается на основании государственной историко-культурной экспертизы.

"Абы что в перечень выявленных объектов наследия не входит, - пояснил он. – Было время, когда скульптуры низкого качества, например, памятники Ленину, созданные не руками ваятеля, а на монументно-скульптурных комбинатах, включали в этот перечень, и потом их очень сложно было снять с госохраны. Чтобы таких ошибок больше не было, теперь объекты проходят сначала через Научно-методический совет при Управлении, а потом через госэкспертизу. Мне сложно судить, что будет с "Монументом трудовой славы", но у Сыктывкара есть и другой символ – Пожарная каланча. На мой взгляд, куда более интересный объект с исторической точки зрения".

Отвечая на вопросы общественником о том, какие объекты могут быть включены в перечень, докладчик отметил, что речь идет об исторических памятниках, обладающих необычными характеристиками.

"Сегодня таковыми можно считать объекты, созданные более четырех десятков лет назад, - пояснил он. – К примеру, еще 30 лет назад народную архитектуру в качестве культурного наследия мы не воспринимали, а сейчас такие здания имеют крестьянской архитектурой, которая постепенно уходит в небытие. Увы, остались лишь единичные интересные объекты".

С. Павлюшин добавил, что инициативные граждане Сыктывкара ратуют за то, чтобы включить в перечень объектов культурного наследия муниципального значения ансамбль зданий по ул. Советской.