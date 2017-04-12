Участнице проекта "Спасти ребенка" Юлии Галиевой из Воркуты собрано почти 232 тысячи рублей

Для онкобольной участницы благотворительного проекта "Спасти ребенка" Юлии Галиевой жертвователи собрали 231 тыс. 857 рублей.

Как сообщила "Комиинформу" директор детского некоммерческого благотворительного фонда "Сила добра" Татьяна Козлова, посредством благотворительных СМС в помощь семье девочки поступило 123 тыс. 679 рублей без учета комиссии.

Кроме того, на счет фонда с пометкой для Юлии Галиевой пришло 108 тыс. 178 рублей.

Напомним, Юля стала апрельской участницей марафона. У 16-летней воркутинки в прошлом году обнаружили злокачественную опухоль подвздошной кости.

Девочка находится в отделении онкогематологии Детской республиканской клинической больницы. Девочка прошла два курса химиотерапии и проходит обследование перед выездом в федеральный центр.

В апреле-мае семье необходимо ехать на дальнейшее оперативное лечение в Москву. Операцию сделают за счет Минздрава. Пожертвования семье необходимы на выезд и проживание в Москве во время пребывания в Центре имени Дмитрия Рогачёва, а также специализированное питание, средства ухода, вспомогательные препараты к лечению, не входящие в перечень бесплатных.

Как ранее сообщал "Комиинформ", маме девочки отказывали в оплате больничного листа, однако женщина нашла статью федерального закона 255 в редакции от 2016-го года, согласно которой родителям онкобольных детей до 18-ти лет больничные листы все-таки оплачиваются.

"Случаи, когда родителям сначала отказывают, а потом оплачивают такие больничные, есть, - отметила мама Юлии - Наталия Сауткина. - Думаю, прецедент будет полезен и другим папам и мамам, чьи дети страдают онкологическими заболеваниями".

Фактически семья осталась без средств к существованию, поскольку родителям детей, достигших 14-ти лет, не оплачивается больничный лист.

Канал благотворительных СМС будет работать до конца месяца.

Как помочь Юлии Галиевой:

Перечислить средства можно способами, указанными на официальном сайте фонда "Сила добра" или отправив СМС со словом "коми" на номер 7715 с указанием суммы пожертвования. (Стоимость отправки сообщения уточняется у вашего сотового оператора на сайте http://sms7715.ru/).

Помочь также можно, перечислив средства на счета фонда с пометкой: благотворительный взнос для Юлии Галиевой.

Название организации:

КРНДБФ "Сила Добра" или Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра".

Реквизиты фонда:

ИНН/КПП 1101502094/110101001

ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета:

Коми ОСБ № 8617,

г.Сыктывкар

Р/С 40703810028000008645

К/С 30101810400000000640

БИК 048702640

или

Реквизиты банковского счета:

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)

г. Сыктывкар

р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

Обязательно нужно указать назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС (ПОЖЕРТВОВАНИЕ) для Ф.И. ребенка.