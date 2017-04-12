Центр карантина растений Коми находят в пакетиках с семенами опасные примеси

Специалисты Россельхознадзора из разных областей России в пакетиках с семенами обнаруживают не только семена культурных растений, но и нежелательные примеси, содержащие семена карантинных сорняков. Так, например, в семенах моркови выявлены семена карантинного сорного растения повилика полевая, а в результате лабораторной экспертизы семян цинии обнаружены семена карантинного сорного растения череды волосистой. Семена сорных растений можно обнаружить в пакетированных семенах, семенах газонных трав, трав-сидератов, в посадочном материале (кустарники, многолетники и тд).

Как сообщила "Комиинформу" агроном Ольга Капустина, в Республике Коми также не все гладко. Специалистами Коми филиала ФГБУ ВНИИКР в семенах базилика фиолетового были обнаружены семена карантинного сорного растения повилика полевая, в семенах кориандра, подсолнечника – семена амброзии полыннолистной, также были случаи обнаружения семян горчака ползучего.

При этом группа карантинных сорных растений представлена наиболее вредоносными видами среди сорняков. Эти растения небезопасны для животных и человека. Так, растение амброзии может вызвать сильную аллергию даже у здорового человека, при этом необязательно, чтобы растение росло поблизости, ее пыльца ветром может переноситься на многие километры.

Растения повилики содержат яд кускутин. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют и могут вызывать гибель животного.

"Такие растения, попадая в другие ботанико-географические области, с легкостью акклиматизируются и начинают быстро размножаться. Они оказываются вне досягаемости от вредителей и болезней, которые повреждали их на родине и начинают преобладать не только в посевах сельскохозяйственных культур, но и внедряться в естественные фитоценозы. Карантинные сорные растения (амброзия, горчак) угнетают культурные растения: поглощают воды и питательных веществ в несколько раз больше, чем любое культурное растение в итоге нарушают их обмен веществ и могут привести к полному вытеснению культурных растений с этой территории. Растения повилики опасны тем, что, не имея корневой системы, в короткие сроки могут оплести все растение своим нитевидным тельцем и привести к его гибели, - отметила О.Капустина.

Об агрессивности и живучести вышеназванных растений говорит и тот факт, что специалистами из Коми летом 2016 года около Сыктывкара были обнаружены живые растения повилики, ранее были обнаружены очаги растений амброзии полыннолистной. "Нельзя ответить однозначно на вопрос, как они появились в Республике. С каждым годом растет количество ввозимого посадочного и семенного материала в республику. Не всегда все семена проверяют, а значит, у семян карантинных сорных растений больше шансов проникнуть на новые территории, дать всходы, а в будущем и семена, которые способны прорасти на нашей территории. Через несколько лет они будут завоевывать уже наши территории, не встретив ни каких преград", - предупреждает агроном.

Специалисты рекомендуют, покупая любой посадочный материал и семена, внимательно просматривать их. В случае подозрительности пакета специалисты Коми филиала ФГБУ ВНИИКР помогут идентифицировать вам данные семена.

Обо всех подозрительных находках можно сообщить по адресу: м. Дырнос, 101, Коми-филиал ФГБУ "ВНИКР". Тел. (8212) 32-22-81