"Старая Ухта" станет объектом культурного наследия

12 апреля 2017 года, 15:47 | Ухта
Фото Антона Пархачева, Н. Зиновьева и uhta24.ru

Первые объекты культурного наследия муниципального значения появятся в Ухте. Об этом на Общественном Совете при Управлении Коми по охране объектов культурного наследия сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Павлюшин.

По его словам, перед муниципалитетами стоит задача по сохранению, популяризации и госохране объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

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"Первые объекты культурного наследия муниципального значения до конца года будут зарегистрированы в Ухте, где работу в этом направлении ведет отдел культуры, - отметил С. Павлюшин. – Речь идет о так называемой "старой Ухте" - ансамблевой застройке, в которую входит около 25 зданий. Это и жилые дома, и общественные здания, и школа, и почтамт. Госэкспертиза по данным объектам проведена. Это объекты, без которых Ухту невозможно было бы представить".

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Начальник управления Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева добавила, что местные власти не слишком заинтересованы в появлении объектов муниципального значения, поскольку практически сразу для них возникает финансовое обременение в виде обязанностей по сохранению памятников истории.

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"Это неправильная позиция, поэтому мы во многом рассчитываем на помощь Общественного Совета, - пояснила она. – Вы бываете в муниципалитетах, если увидите объект, достойный статуса регионального или муниципального значения, об это надо говорить, писать и просить".

М. Андреева также отметила, что работа по включению объектов в перечни культурного наследия в Ухте и Сыктывкаре ведется с подачи не администраций городов, а инициативных граждан.

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"Еще объекты в Ухте не получили статуса, а рядовые ухтинцы пишут нам о том, что их дом сталинских времен был украшен замечательными шишечками, а их кто-то спилил. У людей есть потребности сохранить исторический облик родного города и это замечательно", - заключила начальник Управления.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Старая Ухта, объект культурного наследия муниципального значения
  Рубрика: Культура
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