"Старая Ухта" станет объектом культурного наследия

Первые объекты культурного наследия муниципального значения появятся в Ухте. Об этом на Общественном Совете при Управлении Коми по охране объектов культурного наследия сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Павлюшин.

По его словам, перед муниципалитетами стоит задача по сохранению, популяризации и госохране объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

"Первые объекты культурного наследия муниципального значения до конца года будут зарегистрированы в Ухте, где работу в этом направлении ведет отдел культуры, - отметил С. Павлюшин. – Речь идет о так называемой "старой Ухте" - ансамблевой застройке, в которую входит около 25 зданий. Это и жилые дома, и общественные здания, и школа, и почтамт. Госэкспертиза по данным объектам проведена. Это объекты, без которых Ухту невозможно было бы представить".

Начальник управления Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева добавила, что местные власти не слишком заинтересованы в появлении объектов муниципального значения, поскольку практически сразу для них возникает финансовое обременение в виде обязанностей по сохранению памятников истории.

"Это неправильная позиция, поэтому мы во многом рассчитываем на помощь Общественного Совета, - пояснила она. – Вы бываете в муниципалитетах, если увидите объект, достойный статуса регионального или муниципального значения, об это надо говорить, писать и просить".

М. Андреева также отметила, что работа по включению объектов в перечни культурного наследия в Ухте и Сыктывкаре ведется с подачи не администраций городов, а инициативных граждан.

"Еще объекты в Ухте не получили статуса, а рядовые ухтинцы пишут нам о том, что их дом сталинских времен был украшен замечательными шишечками, а их кто-то спилил. У людей есть потребности сохранить исторический облик родного города и это замечательно", - заключила начальник Управления.