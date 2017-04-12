Все бесхозные дорожные участки в Коми предполагается поставить на учёт в 2017 году.

Все бесхозяйные дорожные участки в Республике Коми предполагается поставить на учёт в 2017 году.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона в кратчайшие сроки оценить перечень работ и объём необходимых средств для проведения данной работы.

"Мы проводим масштабную работу по подготовке обоснованных предложений для передачи определённых автомобильных дорог на федеральный уровень, при этом часть участков до сих пор относятся к бесхозяйным. Это означает, что они не оформлены ни в собственность субъекта, ни в собственность муниципалитета, ни в иную собственность. Скажите, как тогда тратятся деньги на их содержание? Понимаете, что в рамках финансовой дисциплины это нарушение? - обозначил проблему Сергей Гапликов. - Правительству республики, в первую очередь Минстрою, [необходимо] максимально быстро оценить какие работы нужно провести и какие средства для этого необходимы, чтобы откадастрировать все участки дорог. Средства для оформления участков дорог необходимо изыскать в этом году".

Глав Республики Коми отметил, что подобные объекты также есть и в других отраслях, в частности жилищно-коммунальной сфере, в лесном фонде, в сельском хозяйстве, поручив активизировать работу по выявлению бесхозяйного имущества и его учёту.