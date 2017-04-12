Минздрав опроверг сообщения о планах лишать безработных полисов ОМС
Минздрав не намерен лишать безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай.
Ранее газета "Известия" сообщила, что чиновники хотят сохранить за безработными только право на вызов скорой помощи.
"Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", — отметил чиновник.
Салагай подчеркнул, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии. По словам представителя Минздрава, право бесплатной медицинской помощи для всех россиян закреплено в Конституции, пишет РИА-новости.
"Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь", — говорится в сообщении ведомства.
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