Минздрав опроверг сообщения о планах лишать безработных полисов ОМС

12 апреля 2017 года, 14:31 |
Фото Антона Пархачёва

Минздрав не намерен лишать безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай.

Ранее газета "Известия" сообщила, что чиновники хотят сохранить за безработными только право на вызов скорой помощи.

"Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", — отметил чиновник.

Салагай подчеркнул, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии. По словам представителя Минздрава, право бесплатной медицинской помощи для всех россиян закреплено в Конституции, пишет РИА-новости.

"Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Комиинформ
  Ключевые слова: ОМС
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК продолжает прием заявок на участие в международном образовательном проекте
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 апреля

День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск. (1944)



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus