С учениками гимназии, где училась погибшая школьница, работают педагоги-психологи

Похороны семиклассницы, которая трагически погибла несколько дней назад, состоялись сегодня. Со школьницей попрощались в ритуальном зале на Гаражной в 10 утра 12 апреля.

Напомним, в Сыктывкаре трагедия с девочкой-подростком произошла 10 апреля. Последние минуты она провела на крыше одной из заброшенных высоток на окраине города. Тело девочки обнаружили на земле в нескольких метрах от здания.

Как стало известно от правоохранительных органов, трагедия может быть связана с группами смерти в социальных сетях. По факту проводится проверка.

В Коми национальной гимназии, где училась девочка, "Комиинформу" сообщили, что в эти дни в учебном заведении активно проводится соответствующая работа с детьми и их родителями.

В школе провели собрания, на которых педагоги раздали специальные памятки и рассказали о том, на что следует обращать внимание папам и мамам подростков, чтобы те не попали в так называемые "группы смерти". Также в гимназии с детьми работают педагоги-психологи.

"Это большое потрясение для нас всех. В школе не верят, что наша ученица могла поступить именно так, - прокомментировала трагедию и.о. директора КНГ Валентина Ступина. – Девочка была очень спокойная и сдержанная, открытая и дружелюбная".

Еще в марте, накануне каникул, классные руководители предупредили родителей сыктывкарских школьников об опасности, которую представляют так называемые "группы смерти" в социальных сетях.

Учителя посоветовали родителям лично проверять сотовые телефоны детей и аккаунты в социальных сетях, удалять все опасные группы, следить за тем, чтобы ночью ребенок спал, а также обращать внимание на то, что он рисует: участники "групп смерти" чаще всего увлекаются изображением единорогов, бабочек и китов.

***9 марта в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность организаторов "групп смерти". Совокупное наказание по обновленным нормам УК РФ может составить 12 лет тюремного заключения.

Согласно тексту документа, организаторы "групп смерти" могут получить шесть лет тюрьмы за склонение подростков к самоубийству и восемь лет — за доведение до него. Под "склонением к совершению самоубийства" будет пониматься совершение подобного вида действий "путем уговоров, подкупа, обмана".