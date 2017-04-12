Владельцам большегрузов в Коми предлагают освобождение от транспортного налога

12 апреля 2017 года, 13:30 |
Фото Антона Пархачёва

1 мая начнется массовый расчет налогов физических лиц: на имущество, земельный и транспортный. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми рекомендует поторопиться с предоставлением заявления, чтобы налоги были начислены корректно, и по ним применены все полагающиеся льготы.

Категорий льгот очень много. Если люди не знают своей категории, начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФСН России по РК Светлана Чуркина советует обратиться к справочной информации на сайте налоговой службы www.nalog.ru. Там находится вся информация по ставкам и льготам по имущественному налогу. И с помощью сайта подать заявление. По России этим сервисом воспользовались 6,5 млн. человек.

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С этого года налоговики плотно работают с владельцами большегрузных транспортных средств, которые также имеют право на льготу. Система "Платон" (плата за тонну) начала действовать в конце 2015 года для грузовиков с общей грузоподъемностью свыше 12 тонн. С того момента с владельцев большегрузов стали взимать плату за ущерб, причиняемый автодорогам федерального значения.

"Тем владельцам больших грузовиков, которые зарегистрированы в системе "Платон", положены налоговые льготы. "Это либо полное освобождение от уплаты транспортного налога, если плата за вред дорогам больше суммы налога. Либо в виде налогового вычета, если сумма платы меньше суммы исчисленного налога", - сообщила начальник отдела налогообложения имущества Лариса Здрогова.

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Заявление и документы (распечатку детализации оплаты или квитанции) можно предоставить в любой орган налоговой службы. Желательно это сделать до 1 мая. Можно и позднее, но и перерасчет будет сделан позднее. Граждане могут заявить право на льготу как за прошлый, так и за позапрошлый год.

В реестре оператора взимания платы системы "Платон" за 2015 год зарегистрировано 216 граждан Коми, за 2016 год – уже 590. Но пока только 42 плательщика обратились за льготой. Общая сумма перерасчета по ним составила 1,1 млн. рублей.

Илья Баканов
  Ключевые слова: транспорт, налоги, льготы
  Рубрика: Общество
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