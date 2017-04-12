В Пасхальную ночь автобусы Сыктывкара будет курсировать до 4 утра

12 апреля 2017 года, 13:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Пасху в столице Коми общественный транспорт будет курсировать всю ночь. Светлый праздник развернется традиционно на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального собора.

По информации администрации Сыктывкара, празднование Пасхи пройдет в Сыктывкаре в воскресенье, 16 апреля.

С 12 до 15 часов возле собора организуют концерт, выездную торговлю кулинарными изделиями, безалкогольными напитками, шашлыком, традиционной пасхальной продукцией и сувенирами.

Охрану общественного правопорядка обеспечат сотрудники Управления МВД России по Сыктывкару.

Движение транспорта будет закрыто в этот день с 8 до 18 часов от улицы Ленина, 28 до улицы Свободы и от Интернациональной до улицы Кирова.

Городской общественный транспорт в Пасхальную ночь (с 15 на 16 апреля) будет курсировать с 22 часов до 4 утра.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, торговля, Сыктывкар, религия, праздник, пасха, МВД, дороги, весна, администрация
  Рубрика: Общество
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