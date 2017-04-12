В Сыктывкаре перед судом предстанут семеро местных жителей по обвинению в похищении человека

Следственным отделом по Сыктывкару завершено расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, обвиняемых в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, а также предметов, используемых в качестве оружия (п.п. "а", "в", "г" ч.2 ст.126 УК РФ).

По данным СУ СК России по Республике Коми, в апреле-мае 2016 года два брата привлекли пятерых своих знакомых для совершения преступления в отношении бывшего друга, с которым у них сложились личные неприязненные отношения. Четверо фигурантов, действуя группой лиц по предварительному сговору, с привлечением двух неустановленных лиц (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) проследили за 27-летним мужчиной и напали на него в районе дома по улице Малышева.

Избив мужчину руками, ногами, а также с использованием бейсбольной биты и деревянной палки, злоумышленники затолкали его в автомобиль и вывезли на дачный участок в местечко Дырнос. Там по указанию приехавших братьев исполнители поместили мужчину в помещение бани, привязав веревками к деревянной скамье. Один из фигурантов, который остался для дальнейшего наблюдения за потерпевшим, с целью предотвращения попытки побега приковал потерпевшего наручниками к скамье и привязал ноги ремнем.

Момент похищения из окна дома видела мать потерпевшего, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. Силовыми структурами была организована и проведена спецоперация, в ходе которой все нападавшие были задержаны, а потерпевший обнаружен и освобожден. Преступными действиями фигурантов потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков, ссадин и поверхностных ран глаз, губ, головы, шеи, грудной клетки, плеча, кистей, нижних конечностей.

В отношении всех фигурантов, за исключением одного, который сотрудничал со следствием, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пятеро обвиняемых ранее были судимы.

Следствием собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.