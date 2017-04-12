Кинотеатр "Томлун" в Усинске передадут в аренду "Комикино"

12 апреля 2017 года, 13:15 | Усинск
Фото static.panoramio.com

Сотрудники усинского кинотеатра "Томлун", обеспокоенные предстоящим закрытием учреждения, разместили сигнал на портале "Активный регион".

В своем обращении они рассказали, что срок аренды помещения кинотеатра "Томлун" истек 31 марта 2017 года. Директор учреждения не стал продлевать аренду и готов продать или сдать оборудование администрации Усинска или новому владельцу кинотеатра.

Как следует из опубликованного на портале ответа Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми, в ходе переговоров с администрацией Усинска была достигнута договоренность о передаче кинотеатра "Томлун" в безвозмездное пользование подведомственному Минкультуры учреждению "Комикино".

В апреле 2017 года запланирована поездка министра С. Емельянова и директора "Комикино" В. Лифляндского в Усинск. Цель поездки - проведение переговоров с мэрией по вопросу передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности и с директором ООО "Кино-Форум" Р. Асмандияровым по вопросу передачи имеющегося в собственности ООО "Кино-Форум" оборудования "Комикино" для осуществления кинопрокатной деятельности. Также будет проведена встреча с работниками кинотеатра "Томлун".

Дальнейшая эксплуатация кинотеатра "Томлун" потребует финансовых вложений на приобретение современного кинооборудования и ремонта помещения. В связи с этим, Минкульт Коми подготовит заявку на участие в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по выделению средств на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Участие в конкурсе позволит обновить материально-техническую базу учреждения культуры и приобрести современное оборудование.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Комикино, коллектив, Кинотеатр Томлун, закрытие, Активный регион
  Рубрика: Культура
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