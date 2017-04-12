Молодежь Коми отмечает День космонавтики викторинами, просмотром фильмов и квестами

12 апреля 2017 года, 14:00 |

В образовательных организациях республики проходят акции, приуроченные ко Дню космонавтики.

Как сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Коми, с 11 по 15 апреля во всех общеобразовательных организациях региона запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню космонавтики и 56-й годовщине первого полета человека в космическое пространство.

В школах республики будут организованы выставки рисунков учащихся, в библиотеках школ пройдут выставки книг, посвященные космической тематике, классные часы, показаны документальные фильмы. Для учащихся 1-4 классов состоятся викторины о космонавтах России.

Также многие школьники смогут организованно на льготных условиях под руководством педагогов и классных руководителей посмотреть в кинотеатрах вышедший на экраны в начале апреля фильм "Время первых".

Кроме того, Добровольческий штаб Республики Коми сегодня, 12 апреля, организует "Волонтерский космический забег". К участию приглашают представителей волонтерских объединений, членов спортивных клубов, участников общественных объединений, спортсменов и всех тех, кто готов пробежать 1957 метров в честь 60-летия начала космической эры человечества.

В Сыктывкаре забег состоится в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Начало в 16:00.

Движение "Волонтеры Победы" в эти дни проводит всероссийский исторический квест "Первый.Космический". Он посвящен предотвращению глобальной энергетической катастрофы на нашей планете. Ребятам предстоит изучить опыт освоения космоса, выяснить, как построить на Луне базу по добыче Гелия-3 и как подготовить космонавтов для этой миссии. В Сыктывкаре квест пройдет сегодня в ТРЦ "Июнь" в 15:00.

Илья Баканов
  Ключевые слова: молодежь, космос, акции
  Рубрика: Общество
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