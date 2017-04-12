Сыктывкарский школьник выиграл Всероссийскую олимпиаду по английскому языку

12 апреля 2017 года, 11:56 | Сыктывкар
Фото с личной странички Вконтакте Г.Корнеюка.

Сыктывкарский гимназист Георгий Корнеюк вновь продемонстрировал высокий результат на всероссийском уровне

Юноша стал победителем в общем зачете на заключительном этапе всероссийской олимпиады по английскому языку, которая проходила в Волгограде с 3 по 9 апреля.

Это уже вторая большая победа Георгия. Напомним, в марте этого года учащийся 10 класса Гимназии имени А.С. Пушкина представлял Республику Коми на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в Ульяновске и стал абсолютным победителем, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ
  Ключевые слова: школа, Победа, олимпиада
  Рубрика: Общество
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