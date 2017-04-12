Общественники Коми: "Доброта должна быть доминантной составляющей души, ежедневной потребностью"

В Общественной палате Республики Коми с воодушевлением восприняли инициативу руководителя региона Сергея Гапликова об объявлении 2017 года Годом добрых дел. Люди разных профессий, они привели примеры того, как можно помочь людям.

Член Общественной палаты Республики Коми, протоиерей Фёдор Федько заметил, что люди бывают разные, и есть те, кто, действительно, нуждается в помощи. "В наш приход очень часто обращаются жители с самыми разными просьбами, и мы всегда готовы помочь. Поэтому, конечно, я только положительно отношусь к этой идее. Ведь мы уже этим занимаемся – помогаем людям. Рядом с нами находится дом-интернат для инвалидов, и мы регулярно его посещаем. Нам ещё помогают сёстры милосердия и социальный отдел нашей епархии, который нас в этой сфере курирует. И если мы нужны, то мы обязательно придём", - подчеркнул священнослужитель.

Председатель правления КРО ООО "Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России" Николай Беляев, комментируя инициативу главы Коми, привел пример. "Неделю назад молодой человек из Сыктывкара выехал в Москву по направлению Минздрава республики для проведения сложной операции. В больнице не оказалось его группы крови, надо ждать, когда поступит. В Москве нет близких, только один школьный друг, количество средств ограничено. Товарищ и мама друга, проживающая в Сыктывкаре, через Интернет обратились к землякам, выходцам из Республики Коми и проживающим в Москве, а также в Представительство Республики Коми. Обращение было выставлено на сайте Представительства. В первый же день 18 наших земляков, в основном молодёжь, проживающие в Москве, заявили о готовности сдать кровь и помочь".

Он напомнил также, что в июле 2016 года в Сыктывкаре сотрудникам органов внутренних дел погибших при исполнении воинского и служебного долга возведен памятник "Шагнувшим в бессмертие". "Деньги, а это более восьми с половиной миллионов рублей, всенародно собраны гражданами Республики Коми, ветеранами ОВД и ВВ, Общественных организаций и бизнеса, поступали из других регионов страны", - подчеркнул Н.Беляев.

"Уверен, Год Добрых дел в Республики Коми позволит каждому человеку надеяться на помощь со стороны Общества и органов Власти на улучшение социального положения и решения личных проблем. Самое страшное для общества - это молчание и равнодушие. Добрые дела сплачивают людей и нацию", - заключил он.

Заместитель председателя правления – руководитель исполкома Коми республиканской организации общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Юрий Беляцкий напомнил пословицу – "Добрым людям всюду рады". "Современный мир полон негатива, в новостях мы слышим лишь дурные вести, поэтому просто необходимо наполнять свою жизнь и жизни других людей, чем-то светлым и позитивным. Кто бы что ни говорил, но добро всегда побеждает зло, и если совершать хорошие чистосердечные поступки, то они, по принципу бумеранга, обязательно принесут вам много счастья в будущем", - уверен Ю.Беляцкий.

По его мнению, масштаб хорошего дела значения не имеет. Добрые дела не делаются напоказ, если только необходимо привлечь нужное внимание общественности. "Их совершают тихо и бескорыстно, просто ради того, чтобы увидеть радость, счастье, огонек надежды в глазах тех, кто в этом жизненно нуждается. Практика добрых дел приносит людям удовольствие, а еще доброта не должна быть спонтанной". Она должна быть доминантной составляющей души, ежедневной потребностью, потому что каждый без исключения человек, независимо от пола, веры, национальности, социального статуса или финансового состояния рано или поздно столкнется с тем, что и ему понадобится помощь, сострадание или просто поддержка", - прокомментировал он.

"Все в этой жизни происходит по принципу бумеранга. И не стоит утешать себя, что, мол, сейчас у меня нет времени, возможности, связей, сил для того, чтобы сделать доброе дело как-нибудь в другой раз. Откладывать – не самое разумное решение, ведь к добродетельности, нужно быть готовым каждую секунду".

Общественник порекомендовал завести свой дневник добрых дел и отмечать там простые поступки, которые помогут сделать мир чуточку лучше и подарят окружающим радость.