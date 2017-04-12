В Печоре "Рено" опрокинулся в кювет, наехав на снежный бруствер

12 апреля 2017 года, 11:00 | Печора
Фото ГИБДД

В Печоре "Рено Дастер" опрокинулся в кювет, наехав на снежный бруствер. ДТП произошло вчера в 18:20, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

Девушка-водитель 1993 года рождения двигалась на личном автомобиле по улице Пристанционной со стороны Социалистической в направлении улицы Зеленой.

На перекрестке Чехова - Пристанционная около дома №1 по Пристанционной водитель наехала на снежную насыпь, после чего иномарка опрокинулась.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности.

Также в ГИБДД уточнили, что водитель в течение года к административной ответственности за нарушения ППДД не привлекалась. За рулем – с 2015-го года.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, медицина, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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