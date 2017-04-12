Дмитрий Сизев: "Год добрых дел должен стать философией"

Руководитель Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Республики Коми Дмитрий Сизев всецело поддерживает инициативу главы республики Сергея Гапликова о проведении в регионе Года добрых дел.

"Год добрых дел – это априори хорошо. Потому что мы помогаем тем, кому нужна помощь. Тем более, та сфера, в которой я работаю, - территориальное общественное самоуправление - это как раз те люди, которые берут на себя инициативу и помогают и местной власти, и своим соседям, и самим себе", - уверен Д.Сизев.

Сам он с удовольствием присоединится к Году добрых дел. Помимо общественной деятельности, он работает в спортивном клубе, где проходят платные занятия по каратэ. Д.Сизев планирует проводить открытые занятия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов.

"Их можно приобщить к спорту, к морали. Ведь каратэ – это не только руками-ногами махать, но и философия. Можно было бы открытую тренировку для них провести, либо выездную, либо на базе нашего клуба", - поделился идеей Д.Сизев. По его мнению, философией должен стать и Год добрых дел, который может не укладываться во временные рамки.

Что касается ТОСов, при реализации проектов общественники всегда просят помочь местных предпринимателей, потому что грантовых средств на все не хватает.

"В основном, все и так делают своими руками, берут деньги только на основной материал, будь то детская площадка, колодец или дорога. Но все равно выделяемых средств не хватает на то, что нужно именно купить. И всегда обращаются к местным предпринимателям. И те всегда помогают общественным организациям: кто-то помогает деньгами, кто-то предоставляет материал, технику. Это тоже добрые дела. Любой проект ТОСа сопровождается добрыми делами", - заметил руководитель Ассоциации органов ТОС РК.

Даже, если на какой-нибудь проект не удается найти средств, общественники все равно стараются все сделать безвозмездно, за счет собственных ресурсов, будь то мелкий ремонт или проведение праздников.