Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов

С 7 апреля Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам для физических лиц в среднем в два раза.

Теперь максимальная сумма по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составляет 5 млн рублей (ранее 3 млн рублей), по "Потребительскому кредиту без обеспечения" — 3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).

По "Кредиту физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" максимальная сумма увеличена с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Для клиентов, имеющих кредиты в других банках, Сбербанк предлагает "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" с максимальной суммой 3 млн рублей (ранее 1 млн рублей).

"Мы постоянно работаем над улучшением условий по нашим основным продуктам, делаем их более доступными, понятными для клиентов и соответствующими духу времени. Уверен, что эти изменения сделают кредитные предложения Сбербанка более привлекательными и помогут реализовать нашим клиентам самые амбициозные мечты", — отмечает управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев.

В настоящее время в Сбербанке действует весенняя акция, в рамках которой минимальная ставка по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составляет 12,9 % годовых, по "Потребительскому кредиту без обеспечения" — 13,9 % годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.

С подробными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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