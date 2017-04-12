На пожаре в Эжвинском районе спасли 16 человек

12 апреля 2017 года, 10:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На пожаре в Эжвинском районе огнеборцы спасли 16 человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, 11 апреля в 20.12 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 9-этажного кирпичного дома по улице Комарова в Эжвинском районе.

Через пять минут на место вызова прибыли подразделения пожарной охраны.

По прибытию первых расчетов на 6 этаже дома горела квартира, дым распространялся на соседние помещения и верхние этажи.

30 жильцов эвакуировались самостоятельно.

В ходе проведения разведки помещений звеньями газодымозащитной службы выведено по лестничному маршу 16 человек.

В 20.28 объявлена локализация пожара на площади 33 м².

В 20.38 пожар ликвидирован.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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