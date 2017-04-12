В единый госреестр памятников культурного наследия России войдут 11 исторических объектов из Коми

12 апреля 2017 года, 10:43 | Княжпогостский, Сыктывкар, Инта, Ижемский, Койгородский, Воркута, Усть-Куломский, Сысольский
Фото Антона Пархачева

Научно-методический совет по культурному наследию Коми рекомендовал включить 11 исторических объектов, расположенных на территории республики, в единый госреестр памятников культурного наследия народов России. Об этом на заседании Общественного совета при Управлении Коми по охране объектов культурного наследия сообщил заместитель начальника ведомства Сергей Павлюшин.

По его словам, всего на рассмотрение Научно-методического совета по культурному наследию по включению в перечень выявленных объектов было подано 12 заявок. Один из объектов - языческая роща в Корткеросском районе - был отклонен. По мнению членов Совета, из-за отсутствия "культурных слоев" роща не может являться объектом исторического наследия.

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На начало 2017 года на территории республики располагается 968 объектов, подлежащих государственной охране, в том числе федерального значения - 112, регионального значения – 189, выявленных объектов культурного наследия – 667.

Количество объектов федерального значения пополнилось на одну единицу за счет включения в перечень исторического памятника "Церковь святителя Дмитрия Ростовского" (1817-1826 гг.) в поселке Кажым Койгородский района, который ранее имел статус регионального.

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Кроме того, приказом Управления в перечень выявленных включены три объекта археологического наследия, расположенные на территории сельского поселения Подтыбок - поселения "Подты-6", "Подты-7", "Подты-8".

***К включению в единый госреестр объектов культурного наследия народов России рекомендованы:

- Дворец культуры шахтеров (1953-1960 гг.), Воркута;

- водонапорная башня (1953-1954 гг.), Инта;

- производственный корпус Кажымского чугунолитейного завода (1899-1901 гг.) и заводоуправление (господский дом) (первая треть ХIХ века), п. Кажым, Койгородский район;

- Алексеевское высшее училище (1909-1910 гг.), с. Ношуль, Прилузский район;

- ансамбль жилых домов (1901 г.), д. Диюр, Ижемский район;

- ансамбль Николаевской церкви. Церковь Николая Чудотворца (1847-1870-е гг.) Церковно-приходская школа (1893 г.) с. Пыёлдино, Сысольский район;

- ансамбль Серёговского солеваренного завода. Соляной амбар (ХIХ в.), Никольская рассолоподъемная башня (60-70-е гг. ХIХ в.) с. Серёгово, Княжпогостский район;

- Памятник жертвам политических репрессий "Дзимтеней ..." ("Родине..."). 1956 г., Инта.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: единый госреестр памятников культурного наследия России, 11 исторических объектов
  Рубрика: Культура
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