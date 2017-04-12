С начала года долг за услуги Комиэнерго увеличился почти на 80 млн. рублей

За первый квартал 2017 года просроченная дебиторская задолженность за передачу электроэнергии по сетям филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" увеличилась на 79,9 млн. рублей и на 1 апреля составила 742 млн. рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Традиционно, главными должниками остаются АО "Шахта Интауголь" - они увеличили свой кредитный счет почти на 39 млн. рублей, в целом не доплатив энергетикам 375 млн. рублей, и ООО "Водоканал" г. Воркута – плюс 26 млн. рублей и просроченный долг в 266 млн. рублей.

Специалисты филиала "Комиэнерго" ведут планомерную работу со всеми предприятиями, имеющими просроченную дебиторскую задолженность: взыскание в судебном порядке, в том числе применение штрафных санкций. Все ограничения электроснабжения должникам вводятся в крайних случаях и в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, вопросы неплатежей градообразующих и инфраструктурных предприятий за поставленную электроэнергию перед филиалом "Комиэнерго" обсуждаются на комиссии по мониторингу ситуации с расчетами при Правительстве Республики Коми.