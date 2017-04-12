В Усть-Вымском районе возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации украинцев

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку исполнения миграционного законодательства, по итогам которой возбуждено два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в поселке Казлук с 2016 года на лесообрабатывающем предприятии трудились девять граждан Украины. Иностранцев поставлены на миграционный учет в благоустроенной трехкомнатной квартире с евроремонтом. Однако по месту регистрации они не показывались, так как проживали в нежилом административном здании предприятия.

Кроме того, прокуратура выявила факт фиктивной регистрации шестерых сыктывкарцев. На территории Усть-Вымского района по месту временной регистрации они никогда не проживали. А регистрацию по месту пребывания получили от представителя, к которому они обратились за юридической помощью.

Материалы проверки по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан и фиктивной регистрации граждан России прокуратура района направила в ОМВД России по Усть-Вымскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).