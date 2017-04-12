В Усть-Вымском районе возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации украинцев

12 апреля 2017 года, 9:34 | Усть-Вымский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку исполнения миграционного законодательства, по итогам которой возбуждено два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в поселке Казлук с 2016 года на лесообрабатывающем предприятии трудились девять граждан Украины. Иностранцев поставлены на миграционный учет в благоустроенной трехкомнатной квартире с евроремонтом. Однако по месту регистрации они не показывались, так как проживали в нежилом административном здании предприятия.

Кроме того, прокуратура выявила факт фиктивной регистрации шестерых сыктывкарцев. На территории Усть-Вымского района по месту временной регистрации они никогда не проживали. А регистрацию по месту пребывания получили от представителя, к которому они обратились за юридической помощью.

Материалы проверки по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан и фиктивной регистрации граждан России прокуратура района направила в ОМВД России по Усть-Вымскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Юлия Николаева
  Ключевые слова: украина, регистрация, прокуратура, проверка, мигранты
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:22 12.04.2017
Домашний тиран из Воркуты отправится в колонию на 3,5 года
11:32 11.04.2017
В Троицко-Печорском районе осужден мужчина, подвергший сожительницу опасности заражения ВИЧ
10:43 11.04.2017
Александру Уманскому уменьшили срок


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus