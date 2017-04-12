Домашний тиран из Воркуты отправится в колонию на 3,5 года

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который заварил дверь в квартиру, где находились его жена и двое детей.

Как сообщает прокуратура Коми, он признан виновным в преступлениях по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, в том числе малолетних), и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), а также ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

По информации ведомства, житель Воркуты, долгое время конфликтовавший с супругой, решил своеобразным способом продолжить общение с ней и малолетними детьми. Мужчина с помощью сварочного аппарата заварил входную дверь в квартире, где находились жена и дети. Он рассчитывал, что заблокированная в жилье супруга станет просить его о помощи, но напуганная женщина позвонила в полицию.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило и другие преступления, совершенные воркутинцем в отношении своей супруги. Так, в ходе одной из ссор мужчина выхватил из рук супруги дорогой мобильный телефон и разбил его о радиатор отопления. Стоимость ремонта гаджета превысила 10 тыс. рублей. Помимо этого он забрал из холодильника жены бутылку коньяка.

В судебном заседании воркутинец раскаялся и просил бывшую супругу простить его, указывая на то, что до сих пор ее любит. Однако пострадавшая настояла на лишении свободы, так как ранее ее супруга уже судили за насильственное преступление в отношении женщины.

Суд назначил домашнему тирану наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.