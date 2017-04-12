Минздрав лишит полисов ОМС безработных и самозанятых

12 апреля 2017 года, 8:24 |
Фото из архива "Комиинформа"

Министерство здравоохранения в докладе "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год" сообщает о планах вместе с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) лишить безработных и самозанятых граждан бесплатных полисов ОМС.

Согласно документу, с которым ознакомились "Известия", этим категориям граждан будет полагаться только скорая медицинская помощь. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Чиновники полагают, что инициатива Минздрава действительно поможет сэкономить бюджетные средства, а вот эксперты в области медицины считают, что это приведет к росту нагрузки на скорую помощь.

Минздрав подтвердил разработку соответствующих поправок. Там уточнили, что это инициатива ФОМСа.

"Сейчас готовится законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования". Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы", — сказали в Минздраве.

Как отмечают в Минздраве, инициатива позволит снизить давление на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на страхование неработающих.

При этом в сфере здравоохранения полагают, что новая мера, напротив, увеличит расходы бюджетов, так как человек, которому легко и просто можно было помочь амбулаторно, в итоге будет проходить через "скорую" дорогостоящие процедуры в больницах.

Комиинформ
  Ключевые слова: ОМС, скорая помощь, безработные
  Рубрика: Общество
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