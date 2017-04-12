Желающим выполнить нормативы ГТО в Коми мешают очереди в поликлиниках

В первом квартале 2017 года в выполнении нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" приняли участие 3 440 жителей республики. Об этом на коллегии Министерства физкультуры и спорта сообщил заместитель министра Максим Мартышин.

За весь прошлый год процедуру ГТО в Коми прошли около 6 тыс. человек. 660 из них выполнили упражнения на золотой значок.

Сыктывкар ожидаемо лидирует по количеству участников комплекса, но в числе отстающих по показателю "Доля граждан, принявших участие в выполнении норм комплекса ГТО". А это наиболее объективная оценка работы муниципальных отделов, отвечающих за спорт.

Лидерами на сегодня являются Усть-Вымский район - 6,9%, Койгородский - 5,4%, Инта - 4,0% , "Вуктыл - 3,7%. В ряде отстающих муниципальных образований, у которых показатель ниже одного процента, - Ухта - 0,1%, Корткеросский и Усть-Цилемский – по 0,2%, Ижемский районы – 0,7%, Сосногорск – 0,8 %.

"Граждане, собирающиеся выполнить нормативы ГТО, готовятся, консультируются, тренируются. Это как раз главная задача комплекса – привлечение к спорту", - отметил М.Мартышин.

По итогам 2016-2017 годов количество зарегистрированных граждан республики в автоматизированной информационной системе "ГТО" (АИС ГТО) составило всего 36 066 человек, из них в 2016 году регистрацию прошли 24 510 человек и за 1 квартал 2017 года – 11 556 человек.

В Коми работают 23 Центра тестирования: двадцать муниципальных и три региональных. В муниципальных образованиях на реализацию проекта ГТО в 2017 году предусмотрено значительно меньше средств, чем в 2016-м: 3,7 млн. руб.против 6,6 млн. Вовсе не запланировали финансирование Воркута, Койгородский и Корткеросский районы. В восьми муниципалитетах (Сыктывкар, Сосногорск, Ухта, Вуктыл, Инта, Ижемский, Койгородский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский районы) не введено ни одной дополнительной ставки на организацию работы Центров тестирования, а также и не запланировано введение их в 2017 году.

Министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной настоятельно рекомендовал местным властям ввести такие ставки, а также обеспечить центры тестирования современными компьютерами: в некоторых районах не могут полноценно работать с АИС ГТО из-за устаревшей техники. Кроме того, он попросил особенно внимательно отнестись к выпускникам школ, для которых выполнение нормативов ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Еще одну проблему озвучил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Николай Гордеев. Он, будучи послом ГТО, решил сдать нормативы. Но, просидев в очереди в поликлинике полтора часа, чтобы пройти медицинское освидетельствование и получить справку, "плюнул и ушел". Вторая попытка тоже оказалась безуспешной. Сейчас он готовится к третьему заходу.

Н.Бережной сообщил, что на днях в Госдуме России обсуждали ГТО, в том числе, и эту проблему, которая актуальна не только для Коми. То есть в федеральном центре об этом знают.