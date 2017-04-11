В Коми количество жилого фонда, требующего капитального ремонта, растет как снежный ком

Из 163 домов, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году, были отремонтированы полностью лишь 43 дома в республике. При "долге" в более чем сотню зданий уже составлен и утвержден план на 2017 год. Это еще плюс 100 многоквартирных домов. Причины сложившейся ситуации рассмотрели сегодня, 11 апреля, в Сыктывкаре на площадке Общественной палаты республики участники круглого стола по теме: "Капитальный ремонт в Коми: новшества, сложности и пути решений", инициированного постоянной рабочей группой по вопросам ЖКХ палаты.

Председатель рабочей группы по вопросам ЖКХ палаты Дарья Шучалина пояснила актуальность рассмотрения этой темы предстоящим уже в ближайшее время началом кампании по проведению работ в многоквартирных домах в рамках программы капремонтов. Рабочая группа возьмет под общественный контроль эти работы.

"В текущем году работа регоператору предстоит напряженная, поскольку помимо выполнения плана текущего года предстоит закрыть долги – привести в порядок те дома, которые следовало капитально отремонтировать в 2016-ом. Мы будем отслеживать не только соблюдение сроков, но и качество проводимых работ", - отметила Дарья Шучалина.

По ее словам, еще одна особенность реализации программы в этом году заключается в том, что в регионе увеличен размер минимального взноса на капремонт, по поводу чего население разделилось на два лагеря. "Сознательные собственники, рассчитывающие на капремонт в ближайшей перспективе, а не через десяток лет, поддержали увеличение тарифа, чтобы поскорее накопить средства и заказать проведение тех видов работ, без которых дом рискует оказаться непригодным. Другие же против повышения и уже заявляют о том, что оплачивать взнос не станут. К сожалению, не все понимают, что сделают, тем самым, хуже только самим себе и жилфонду, в котором проживают, поскольку за долги лишатся мер соцподдержки, попадут на штрафные санкции, а главное – оттянут возможность привести дома в нормативное состояние, чтобы они преждевременно не стали аварийными".

Планом 2016 года капремонт был предусмотрен в 169 многоквартирных домах, шесть из которых обслуживаются на спецсчете, а 163 дома – у регионального оператора. На 1 января 2017 года, региональному оператору удалось завершить ремонт в 43 домах, еще в пяти работы сегодня продолжаются. Отремонтированы 37 крыш в семи муниципалитетах, проведен ремонт инженерных сетей в шести домах, отремонтирован один фасад, заменены 16 лифтов в 23 домах.

Причины, помешавшие выполнить план 2016 года, обозначил заместитель регионального директора Фонда капитального ремонта Артем Шашков.

Самой острой из них он назвал довольно низкий размер минимального взноса, который повлек за собой установку соответственно низкой предельной стоимости для того или иного вида работ. Тогда как фактическая итоговая цена значительно превысила ожидаемую.

Напомним, плата за квадратный метр в Коми сегодня не превышает трех рублей.

Масштаб проблемы и завышенные ожидания чиновников А.Шашков продемонстрировал на примере Сыктывкара. По его словам, ориентировочная смета по городу составит порядка 200 млн руб, однако, исходя из опыта прошедших периодов, сумма, на которую может рассчитывать региональный оператор, не превысит 150 млн рублей. Где взять еще 50 млн., управленцу непонятно.

Он же привел конкретные цифры из плана на текущий год. К ремонту запланированы 100 многоквартирных домов, в том числе 6 на спецсчетах, 94 у регионального оператора. В этих зданиях необходимо провести 130 видов работ: починить 40 крыш, заменить 27 лифтов в 15 домах, отремонтировать 10 фундаментов, 21 фасад и три подвала, а также 41 вид инженерных систем.

"Минстрой принимает нереальные планы по капитальному ремонту и реализует несуществующие деньги", - подытожила эксперт Общественной приемной Анна Воробьева.

"Дальнейшая ситуация идет с нарастающим итогом, с каждым годом все больше и больше домов включается в программу, но мы действительно не имеем такого сбора, чтобы охватить эти списки полностью. Возможный выход – повышение сбора, которое не поддерживают ни муниципалитеты, ни жители. А значит все это и дальше будет расти как снежный ком", - поделился своим видением ситуации и.о. начальника управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь.

Еще одной существенной причиной собравшиеся назвали процент собираемости взносов на ремонт. Так, в 2015 году он составил лишь 43,8%.

В 2016 году этот показатель возрос до 81%, однако это произошло за счет погашения населением долгов за предыдущий период. Реальный показатель собираемости по программе - 60,26%. Положительная динамика есть, но этого по-прежнему недостаточно.

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Коми Татьяна Саладина поддержала инициативу главы республики Сергея Гапликова, предложившего властям Воркуты в кратчайшие сроки переселить жителей отдаленных территорий в центр города, а также в крупный поселок Воргашор, поскольку на окраинах в домах на полсотни и более квартир реальных жильцов – менее десятка. После переселения пустующие дома можно будет исключить из программы капремонтов, которые, как всем очевидно, проводить абсолютно бесперспективно.