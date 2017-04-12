До 10 мая правительство Коми должно утвердить план основных мероприятий в рамках Года добрых дел

2017 год официально объявлен в Республике Коми Годом добрых дел.

Соответствующий указ подписал 11 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов. Напомним, инициатива главы региона была озвучена на встрече с Общественной палатой республики.

Год добрых дел проводится в целях привлечения жителей Коми к реализации общественных инициатив, развития идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу и реализации их на практике, оказания помощи социально незащищённым группам населения.

В соответствии с указом, правительству Республики Коми поручено до 10 мая 2017 года сформировать и утвердить план основных мероприятий в рамках Года добрых дел, руководителям органов исполнительной власти, местного самоуправления, иным органам и организациям - запланировать и осуществить соответствующие мероприятия в рамках Года добрых дел.

Контроль за исполнением указа возложен на руководителя администрации главы Республики Коми Михаила Порядина.