Муниципалитеты Коми проявляет крайне низкую заинтересованность в освоении федеральных средств

11 апреля 2017 года, 20:10 |
Фото rkomi.ru

Муниципалитетам необходимо максимально эффективно использовать все финансовые ресурсы, предоставляемые федеральным бюджетом для развития территорий. Такую позицию обозначил глава Коми Сергей Гапликов в ходе совещания с Правительством региона.

Руководитель республики отметил, что ряд муниципалитетов проявляет крайне низкую заинтересованность в освоении средств, дополнительно привлекаемых Правительством республики в ходе работы с федеральными структурами.

"Когда мы решаем вопросы и находим дополнительные финансовые ресурсы, муниципальные образования, которым получают указанные средства, порой совершенно не заинтересованы в дальнейшем решении этих вопросов. Яркий пример тому 13,5 млн. рублей, которые должны пойти на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах. На сегодня, хотя конкурс был объявлен в январе, как только вышли бюджетные проектировки, а сегодня уже середина апреля, заявок поступило лишь на 1,7 млн.рублей. Я задаю вопрос: у нас нет нуждающихся в помощи или у нас нет заинтересованных в городах в реализации тех полномочий, которые переданы на муниципальный уровень? Скорее всего, второе", - отметил глава региона.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил ускорить эту работу, чтобы выделенные федеральным центром средства были освоены в максимально возможном объёме.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:06 11.04.2017
Минимущество Коми выставило на торги девять неиспользуемых объектов
17:10 11.04.2017
Депутаты Госсовета Коми поддержат Год добрых дел
16:03 11.04.2017
На завершение строительства школы в Сыктывкаре направят более 440 миллионов рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus