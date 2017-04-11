Муниципалитеты Коми проявляет крайне низкую заинтересованность в освоении федеральных средств

Муниципалитетам необходимо максимально эффективно использовать все финансовые ресурсы, предоставляемые федеральным бюджетом для развития территорий. Такую позицию обозначил глава Коми Сергей Гапликов в ходе совещания с Правительством региона.

Руководитель республики отметил, что ряд муниципалитетов проявляет крайне низкую заинтересованность в освоении средств, дополнительно привлекаемых Правительством республики в ходе работы с федеральными структурами.

"Когда мы решаем вопросы и находим дополнительные финансовые ресурсы, муниципальные образования, которым получают указанные средства, порой совершенно не заинтересованы в дальнейшем решении этих вопросов. Яркий пример тому 13,5 млн. рублей, которые должны пойти на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах. На сегодня, хотя конкурс был объявлен в январе, как только вышли бюджетные проектировки, а сегодня уже середина апреля, заявок поступило лишь на 1,7 млн.рублей. Я задаю вопрос: у нас нет нуждающихся в помощи или у нас нет заинтересованных в городах в реализации тех полномочий, которые переданы на муниципальный уровень? Скорее всего, второе", - отметил глава региона.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил ускорить эту работу, чтобы выделенные федеральным центром средства были освоены в максимально возможном объёме.



