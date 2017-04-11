В Печоре и Усть-Вымском районе появятся новые футбольные поля с искусственным газоном

11 апреля 2017 года, 19:50 |
Фото Антона Пархачёва

В республике перевыполнен план по уровню обеспеченности спортивными сооружениями. Он составляет 37%. Рассматривая на коллегии этот показатель работы Министерства физкультуры и спорта Коми, руководитель ведомства Николай Бережной подробнее остановился на отдельных муниципалитетах.

Наилучшими результатами могут похвастаться Усть-Цилемский (73,5%), Сыктывдинский (70,6%) и Койгородский (63,6%) районы. Причем, Усть-Цильма и Койгородок улучшили прошлогодние показатели.

Ниже среднего значения по региону у пяти муниципальных образований. В нижних стоках рейтинга Инта (28,3%), Сыктывкар (26,6%). Печора традиционно в статусе "аутсайдера" - 22,6%. У восьми муниципалитетов отмечается отрицательная динамика по сравнению с 2015 годом.

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"Ввод в эксплуатацию новых объектов дает десятые доли процента к удельной доле занимающихся спортом. Необязательно строить большие объекты, малые площадки не менее эффективны", - заметил Н.Бережной.

Также министр сообщил, что на рассмотрение в Правительство Республики Коми внесен проект изменений в государственную программу. Добавляются средства бюджетов муниципальных образований "Усть-Вымский" и "Печора", предусмотренные на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, по 4,5 млн. рублей на 2018 год.

Илья Баканов
  Ключевые слова: футбол, физкультура, статистика, спортплощадки
Персоны: Бережной Николай Михайлович
  Рубрика: Спорт
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