В Печоре и Усть-Вымском районе появятся новые футбольные поля с искусственным газоном

В республике перевыполнен план по уровню обеспеченности спортивными сооружениями. Он составляет 37%. Рассматривая на коллегии этот показатель работы Министерства физкультуры и спорта Коми, руководитель ведомства Николай Бережной подробнее остановился на отдельных муниципалитетах.

Наилучшими результатами могут похвастаться Усть-Цилемский (73,5%), Сыктывдинский (70,6%) и Койгородский (63,6%) районы. Причем, Усть-Цильма и Койгородок улучшили прошлогодние показатели.

Ниже среднего значения по региону у пяти муниципальных образований. В нижних стоках рейтинга Инта (28,3%), Сыктывкар (26,6%). Печора традиционно в статусе "аутсайдера" - 22,6%. У восьми муниципалитетов отмечается отрицательная динамика по сравнению с 2015 годом.

"Ввод в эксплуатацию новых объектов дает десятые доли процента к удельной доле занимающихся спортом. Необязательно строить большие объекты, малые площадки не менее эффективны", - заметил Н.Бережной.

Также министр сообщил, что на рассмотрение в Правительство Республики Коми внесен проект изменений в государственную программу. Добавляются средства бюджетов муниципальных образований "Усть-Вымский" и "Печора", предусмотренные на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, по 4,5 млн. рублей на 2018 год.