Физкультурой и спортом занимается почти треть населения Коми

11 апреля 2017 года, 18:24 |
Фото Антона Пархачёва

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в республике, по итогам 2016 года составил 31,64 %. Такие цифры на ведомственной коллегии привел министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной. Это на 1,2% больше, чем в 2015-м.

По направлению привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом лидерами являются Ухта, где спортом занимаются 36,6% населения, Сыктывкар (35,4%) и Вуктыл (36,1%). Однако, несмотря на нахождение Вуктыла в числе лидеров, муниципалитет не только не улучшил прошлогодние показатели, но и сдал позиции почти на процент.

Та же ситуация, то есть наличие отрицательной динамики, наблюдается в Инте, Печоре, Княжпогостском и Усть-Куломском районах.

"Учитывая значение показателя на уровне ниже средне-республиканского и наличие отрицательной динамики считаю работу в Печоре и Княжпогостском районе неудовлетворительной", - заявил Н.Бережной.

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Нечем похвастаться Корткеросскому, Сыктывдинскому, Ижемскому районам.

Несмотря на то что значение показателя Троицко-Печорского района ниже среднерегинального, в 2016 году этот муниципалитет совершил прорыв, улучшив на несколько порядков свои показатели, с 15 до 20%.

"Если работать не сбавляя темпа, то у Троицко-Печорского района есть все шансы выйти из зоны аутсайдеров", - воодушевил районную администрацию министр.

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Главная задача Минспорта РК - увеличение доли жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 35,5%.

Илья Баканов
  Ключевые слова: физкультура, статистика, население
Персоны: Бережной Николай Михайлович
  Рубрика: Спорт
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