Леса в Коми, по прогнозам Авиалесоохраны, будут гореть в июле – сентябре

Федеральная Авиалесоохрана составила прогноз горимости лесов во всех регионах, в соответствии с которым на территории Коми пик пожаров ожидается с июля по сентябрь.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе Авиалесоохраны РФ, долгосрочный прогноз пожарноопасности в лесах России на апрель-сентябрь 2017 года разработан в целях упреждающего реагирования региональных лесных ведомств, лесопожарных служб и органов власти.

"Разработка прогноза проводилась на установлении взаимосвязи между данными Росгидромета о запасах снежного покрова, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Поскольку при равных погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например, сосняков и ельников, возникает с разной скоростью, что также учитывалось при разработке прогноза", - отметили в пресс- службе.

В соответствии с долгосрочным прогнозом, риск повышенного возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения, на территории Коми ожидается в июле (в центральной и южной частях), августе и сентябре (в восточной и центральной частях).

"Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь сто процентов пожаров весеннего и осеннего периодов возникают по причине человеческого фактора", - отметили в пресс-службе.

В летний период к числу негативных факторов добавляются грозы, из-за которых лесные массивы воспламеняются в 15 процентах случаев. Также важна роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный и авиамониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения.