Бюджетное финансирование профессиональных команд Коми будет сокращаться

11 апреля 2017 года, 17:48 |
Фото Антона Пархачёва

Общая тенденция работы с профессиональными командами на 2017 год будет строиться на приоритетном финансировании деятельности команд из внебюджетных источников. Высвобождающиеся ресурсы будут направлены на развитие массового спорта. Об этом заявил министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной на коллегии ведомства.

Сейчас в республике существуют пять профессиональных команд, четыре из которых получают государственную поддержку.

Сыктывкарский клуб "Строитель" стал победителем Высшей лиги по хоккею с мячом и завоевал право выступать в следующем сезоне в Суперлиге Чемпионата России. Как сообщил министр, будет ли команда заявлена в элиту российского бенди, решится в конце апреля.

"Женский хоккейный клуб из Ухты "Арктик-Университет" выступает в Высшем дивизионе – Женской хоккейной лиге. За команду выступают два игрока национальной сборной.

В Суперлиге Чемпионата России по мини-футболу Коми представлена сразу двумя клубами: "Новая генерация" и "Ухта". Сейчас они занимают, соответственно, предпоследнее и последнее места в турнирной таблице.

Баскетбольный клуб "Ника" с этого сезона выступает в Суперлиге-1 Чемпионата России по баскетболу. Этого сыктывкарские баскетболистки добились по итогам выступлений в сезоне 2015/2016 гг в Суперлиге-2. В эти дни в столице Коми проходит малый финал чемпионата, разыгрываются места с пятого по восьмое. В первой игре "Ника" одержала победу.

Илья Баканов
  Ключевые слова: спорт, деньги
Персоны: Бережной Николай Михайлович
  Рубрика: Спорт
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