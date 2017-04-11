22 апреля в Сыктывкаре состоится общегородской субботник

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов призвал всех горожан, представителей бюджетных, торговых, коммерческих организаций, промышленных предприятий и банков выйти в этот день на улицы и привести свои территории в порядок. Готовность принять участие в субботнике выразили представители 800 предприятий и организаций Сыктывкара.

В ходе общегородского субботника запланирована уборка городских улиц, площадей, парков, скверов, детских и спортивных площадок, арт-объектов и других общественно значимых мест, сообщает мэрия.

Управляющие и обслуживающие организации предоставят грабли и лопаты, которые будут выдаваться в дни субботника учреждениям, не имеющим собственного инвентаря. Также будет организованна раздача талонов на бесплатный провоз на полигон ТБО мусора, собранного в ходе субботника. В предыдущие годы при совместном проведении общегородского субботника удалось убрать более тысячи кубометров мусора.

Валерий Козлов подчеркнул, что в случае необходимости общегородской субботник будет повторён 29 апреля.

"Возможно, мы выйдем на субботник повторно, если не успеем должным образом убрать все закреплённые территории", - заключил мэр.