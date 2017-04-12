Родители "особых" детей из районов Коми пожаловались на отсутствие реабилитации

Родители детей с инвалидностью из некоторых районов Коми пожаловались на отсутствие реабилитации. Если раньше, по их словам, такая работа проводилась, то с изменениями в законодательстве, произошедшими в прошлом году, с этим все чаще стали возникать проблемы. Тему затронули во время прямой линии в республиканской Общественной приемной главы Коми.

"Почему в индивидуальной программе реабилитации ребенка специалисты медико-социальной экспертизы теперь не прописывают, какая помощь ему необходима? Тот же психолог, логопед, ЛФК…Если этого нет, то в соцуправлении нам отвечают, что не понимают, в чем нуждается ребенок. Никто нашими детьми по факту не занимается", - поделилась дозвонившаяся на прямую линию жительница Койгородского района.

Замруководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Коми Виолетта Сварич пояснила: с января 2016-го года приказом Минтруда действительно изменилась сама форма индивидуальной программы реабилитации, а так же порядок ее разработки.

Ранее учреждения МСЭ указывали конкретные позиции, в которых нуждается ребенок с инвалидностью. Сейчас в документе прописывается только факт нуждаемости в получении таких услуг.

ИПР выдается гражданину на руки, а талон, который формирует учреждение МСЭ, направляется ведомствам-контрагентам в зависимости от того, какая ребенку необходима реабилитация.

"Соответственно, если, к примеру, ребенку нужна медицинская помощь, работу организует Министерство здравоохранения. Не позднее, чем за месяц до очередного освидетельствования оно направляет информацию к нам о том, что в этом направлении сделано", - пояснила В.Сварич.

"Мы живем в таком режиме год. Думаю, что со временем все "устаканится". По крайней мере мы получаем отчеты о том, что реабилитация проводится. Почему ее не происходит в некоторых районах – это вопрос к соцуправлению. Не все специалисты адаптировались к новым условиям работы", - добавила В.Сварич.