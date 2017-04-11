Депутаты Госсовета Коми поддержат Год добрых дел

Депутаты Госсовета поддерживают инициативу Главы Коми Сергея Гапликова провести 2017 год под знаком Года добрых дел. Об этом, комментируя предложение руководителя региона, сообщила спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

"И по образу жизни, и по роду деятельности депутаты делают добрые дела, - отметила председатель парламента республики. – Всяческую помощь и содействие мы оказываем ветеранским организациям, многодетным, малоимущим, приемным и неполным семьям. Многие наши депутаты являются членами попечительских организаций учреждений образования".

По словам Н. Дорофеевой, сегодня у нее состоялась встреча с Советом семей погибших военнослужащих в результате вооруженных конфликтов на территории Афганистана, Чечни и других локальных войн. От Совета поступило предложения организовать для взрослых паломнические экскурсии по святым местам на территории Коми, а для детей - поездки в республиканский экологический центр.

"Оба эти предложения были мной поддержаны, - пояснила спикер Госсовета. – Экскурсии по святым местам мы организовывали неоднократно, что касается детских поездок, мы понимаем, насколько важно экологическое воспитание для молодежи и всячески это приветствуем".

Еще одна просьба о помощи в доставке одной из республиканских газет в глубинку была оказана спикером сразу же.

"Добрые дела делаются многими депутатами, но это не афишируются, а инициатива главы Коми заслуживает всяческого внимания и поддержки", - резюмировала Н. Дорофеева.