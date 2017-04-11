Глава Коми потребовал исправить ситуацию с отсроченными рецептами

11 апреля 2017 года, 17:00 |
Фото Антона Пархачева

Решить проблему с получением лекарств льготной категорией граждан потребовал глава Коми Сергей Гапликов.

Речь об этом шла на рабочем заседании с членами Правительства Коми сегодня, 11 апреля.

Возмущение главы региона вызвала ситуация, сложившаяся с количеством отсроченных рецептов на жизненно необходимые лекарства.

По его словам, если на эту дату в прошлом году на отложенном обслуживании находилось 40 рецептов, то сегодня их около тысячи.

"У нас, что, увеличилось количество людей, нуждающихся в лекарственных препаратах? Нет. Тогда можно сделать вывод, что отрасль не работает. Отсутствие финансовых средств - это тоже не объяснение. Если это отсутствие понимания в части организации работы, тогда это поправимо - все соответствующие меры будут приняты", - сказал С.Гапликов.

Обращаясь к первому заместителю председателя Правительства Коми Ларисе Максимовой , С.Гапликов заявил: "Если Правительство республики в ближайшее время не примет меры по исправлению ситуации, то меры приму я".

Ольга Белова
  Ключевые слова: медицина
  Рубрика: Общество
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