В Сыктывкаре трехмесячного мальчика обожгли утюгом

В Сыктывкаре трехмесячный ребенок был госпитализирован с ожогом правой щеки второй-третий степени. Площадь ожога составила 1%.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, виновницей происшествия стала мать ребенка. Травма произошла 30 марта, только на следующий день семья обратилась в травмпункт за медицинской помощью.

Медики госпитализировали ребенка. Спустя два дня малыша выписали домой.

Врачи Республиканской детской больницы призывают родителей к соблюдению безопасности в своих жилищах и крайне ответственно подходить к воспитанию детей: убирать в недоступное для них место лекарственные препараты, бытовые приборы, вызывающие опасность, а также химические и иные средства; не подпускать их к обогревательным приборам, горящим печам, газовой плите и посуде с кипятком.