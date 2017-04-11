В Сыктывкаре трехмесячного мальчика обожгли утюгом

11 апреля 2017 года, 16:45 | Сыктывкар
Фото socpatron.ru

В Сыктывкаре трехмесячный ребенок был госпитализирован с ожогом правой щеки второй-третий степени. Площадь ожога составила 1%.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, виновницей происшествия стала мать ребенка. Травма произошла 30 марта, только на следующий день семья обратилась в травмпункт за медицинской помощью.

Медики госпитализировали ребенка. Спустя два дня малыша выписали домой.

Врачи Республиканской детской больницы призывают родителей к соблюдению безопасности в своих жилищах и крайне ответственно подходить к воспитанию детей: убирать в недоступное для них место лекарственные препараты, бытовые приборы, вызывающие опасность, а также химические и иные средства; не подпускать их к обогревательным приборам, горящим печам, газовой плите и посуде с кипятком.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: ожог, минздрав, детский травматизм
  Рубрика: Происшествия
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