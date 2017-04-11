В этом году санаторно-курортное лечение получат более 1300 жителей Коми с инвалидностью

11 апреля 2017 года, 16:30 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В этом году отдохнут и подлечатся 1362 жителя Коми с особыми потребностями здоровья. Такие данные прозвучали во время прямой линии "Индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида" в Общественной приемной главы Коми 11 апреля.

Как отметила консультант отдела санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан регионального отделения ФСС по Коми Ольга Шилова, в среднем ежегодно в общей очереди на получение санаторно-курортного лечения в Коми стоят 6,5 - 7 тысяч взрослых и детей.

В 2017-ом отделение ФСС по республике приступило к рассмотрению заявок на получение путевок 2013-2014-го годов.

В прошлом году путевки в оздоровительные учреждения страны получили 1669 жителей региона. В 2015-ом – 1979.

"Путевки рассчитываются на количество населения, которое не отказалось от соцпакета, поэтому их выделяется меньше. Кроме того, на сами путевки закладываются меньшие суммы", - пояснила замруководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Коми Виолетта Сварич.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: ФСС, туризм, отдых, коми, инвалиды
  Рубрика: Общество
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