Свою версию клипа "Жить" сняли в Усинске

Видеоролик, который дает силы и вдохновляет жить дальше не смотря ни на что, сняли волонтеры города Усинск.

Участники - взрослые, маленькие и пожилые, студенты, школьники и люди в погонах поют по строчке из песни “Жить”, напоминая о том, что мы - одна большая семья, которая никогда не оставит в беде того, кто нуждается в помощи. В его основу легли песня и клип созданные по идее Игоря Матвиенко после потрясения авиакатастрофой над Синайским полуостровом.

Усинская версия ролика несет тот же эмоциональный посыл, хоть и не содержит кадров катастроф. Это проект о надежде и вере, который призван помочь всем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни.

Ролик был презентован 9 апреля на благотворительном концерте "От сердца к сердцу", проведенному для сбора средств на лечение Кирилла Крутякова с диагнозом "опухоль головного мозга". Кирилл – ученик пятой школы, воспитанник "Танц-Зала" – оказался один на один с бедой, у мамы и бабушки не оказалось средств на лечение мальчика.

Однако, ролик не был адресным, его цель помочь не только конкретному ребенку, а всем кому эта помощь необходима.

"Я могу сказать, что мы справились с той задачей, которую себе ставили. Мы добились от людей эмоционального порыва. Очень здорово наблюдать такую отдачу. Пока продолжались съемки, я сама испытывала довольно сильные эмоции. Мы смогли показать и донести, как это важно продолжать жить не смотря ни на что, преодолевая любые трудности" - поделилась волонтер Екатерина Филипеня, одна из организаторов и авторов проекта "Жить".

Волонтеры и все участники-исполнители проделали очень большую работу над роликом. Его создание заняло полтора месяца. Об этом рассказал видеооператор Владимир Исинбаев, который безвозмездно помог общественникам со съемками и монтажом.

"В ролике очень немного постановочных кадров, в основном все, что мы показали, это реальные люди и реальные ситуации. Один день мы снимали людей с инвалидностью, на другой выезжали в реальный детский дом. И на кадрах вначале не просто дети, это сироты, мальчик и девочка, у которых в самом деле нет родителей. И что бы ни говорили об участниках ролика, все они очень постарались. У кого получалось похуже – перезаписывали многократно, а после выбирали наилучший вариант. Вообще, я считаю, смысл не в том, как человек поет, главное о чем", - рассказал он.

В съемках приняли участие волонтеры, депутаты, правоохранители и спасатели, врачи и творческие деятели.

"Примерный сценарий у нас был, но какие-то моменты пришли уже в процессе съемок, равно как и первоначальный состав участников претерпел изменения, кто-то не смог, кто-то не захотел принять участие. Те же, кто пришли, сделали это добровольно и от чистого сердца", - отметила Е.Филипеня.