Информационные баннеры на дорогах предложил установить глава Коми

Глава Коми обсудил с членами Правительства республики проекты ОНФ.

Речь идет о таких проектах как "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок"; "Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог"; "Благоустройство городской среды".

Напомним, встреча с представителями Общероссийского народного фронта состоялась сегодня, 11 апреля.

Глава Коми призвал жителей региона активнее участвовать в этих проектах.

"Прозвучало предложение установить на наших дорогах баннеры, на которых будет сказано, какая организация обслуживает этот участок дороги, кто является управляющим органом, фамилия, имя, отчество и телефон. Чтобы человек, проезжая, мог спокойно набрать телефон и сообщить о проблеме. И его заявка должна быть принята", - сказал С.Гапликов.

Затем он может зайти на сайт и пометить этот участок галочкой. "И наша с вами обязанность - такого рода информацию принимать к действию", сказал глава.

То же самое касается карт несанкционированных свалок и благоустройства городской среды. Особенно актуально это в Год экологии и Год добрых дел, уточнил глава.

Человек должен знать, на какой сайт зайти, чтобы сообщить о проблеме.

Чем больше у нас будет такой информации, тем лучше. "И это не будет говорить о том, что мы хуже живем, это будет говорить, что мы активны. А конечная цель - чтобы красные галочки стали зелеными", - сказал он.

С.Гапликов дал поручение руководителю Минпрома, чтобы специалисты ведомства активно поработали в этом направлении с экспертами ОНФ, инициативной группой.

"В конечном итоге это будет нашим с вами публичным отчетом - что мы с вами сделали, что реально предприняли, и чего добились", - заключил глава Коми.