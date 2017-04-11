Членам правительства будут выставлены оценки

Те, от кого зависит реализация значимых проектов в регионе, получат оценку.

Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов на заседании с членами правительства республики, которое проходит в эти минуты.

"Мы учтем практику определенных показателей: по участию в контроле за выполнением поручений президента, главы региона будет оцениваться работа всех нас и тех, кто конкретно за это отвечает. Только за стопроцентное выполнение будет выставляться оценка 5. 90% - это ноль. Менее девяноста - от минус одного до минус четырех. Менее 60-ти - будем думать", - отметил глава.

Сергей Гапликов утвердил соответствующий документ в оценочных показателях. "Я хочу, чтобы у всех этот документ лежал на столе. Помесячно, поквартально, по итогам года будет выставлена оценка. И я уверен, что для кого-то оценка "ноль" будет благом", - заметил он.