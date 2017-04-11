Дети-сироты смогут получать финансовую поддержку на первом этапе трудовой деятельности

11 апреля 2017 года, 14:29 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Об этом "Комиинформу" сообщила председатель Комитета по Регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова. По ее словам, поправки в закон устраняют пробелы, которые мешают данной категории получать помощь на начальном этапе трудовой деятельности.

"Сейчас по закону детям-сиротам при обращении в службу занятости назначается повышенный размер по безработице, но только лишь в том случае, если до этого человек нигде никогда не работал. Поэтому если ребенок был трудоустроен в свободное от учебы время, например, во время каникул, то он не может быть признан впервые ищущим работу. Соответственно, поддержка ему не положена", - пояснила Ольга Савастьянова.

По ее словам, устранить правовую коллизию депутаты намерены приняв соответствующий законопроект. Кроме того, проект закона отстаивает право детей-сирот на получение повышенной стипендии. Если в течение шести месяцев выплаты повышенного пособия по безработице ребёнка-сироту направляют на дополнительное обучение, то ему по закону в этом случае полагается выплата стипендии в размере минимального пособия по безработице.

Комиинформ
  Ключевые слова: дети-сироты
  Рубрика: Право
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