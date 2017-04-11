В Корткеросском районе отремонтируют три моста

В ходе прямой линии на тему ремонта дорог и личного приема граждан, которые прошли на базе Общественной приемной главы Коми в Корткеросе 10 апреля, руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко рассказал, какие проблемы смогут решить власти в 2017 году.

На прямую линию обратились 26 человек из 15 населенных пунктов, которые задали 36 вопросов.

Людей интересовал ремонт дорог, уличное освещение, переправы и организация досуга в деревнях.

Житель поселка Уръель сообщил, что в 2016 году был запланирован ремонт дороги Лабором – Уръель. Дренаж сделан, есть трубы, но непонятно, какие работы проведут в 2017 году. Кроме того, в районе ожидают ранний ледоход. Сельчанин поинтересовался, готова ли к половодью администрация.

По словам заместителя заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Корткеросского района Дмитрия Сивкова, в этом году на озвученном участке дороги организуют 112 метров насыпи. Сейчас ведутся аукционы, срок выполнения работ – июнь 2017 года.

Срок поставки понтонного моста на переправу по контракту - 1 сентября 2017 года. До установки моста будет действовать катер с баржей.

Жителей Корткероса Д.Сивков обрадовал информацией о том, что в мае будет проводиться освидетельствование уличной сети по всему селу. После этого решится вопрос, где в первую очередь проведут ремонт. Также дорожники установят дополнительные столбы для уличного освещения.

Например, по улице Суханова газовая служба и скорая помощь отказываются подъезжать к домам из-за ям.

Жители поселка Подтыбок рассказали, что за всю зиму дороги у них чистили один раз. В.Гончаренко удивился вопросу, так как, по его словам, лимиты выделены, средства на очистку дорог есть. Сельчанам посоветовали обратиться к главе поселения.

Жители Додзя попросили отремонтировать дорогу от клуба к реке, так как по ней не возможно ни проехать, ни пройти. Как пояснил В.Гончаренко, в этом году Додзь принял участие в проекте "Народный бюджет" и в сфере дорожной деятельности признан победителем по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в Визябоже". В следующий год в рамках малого проекта возможно привести в соответствие озвученный участок дороги.

"Проработаем по данному вопросу совместно с главой Додзя", - заключил В.Гончаренко.

Жители Нившеры рассказали, что необходим ремонт дорог от села Большелуг до села Нившера и Нившера-Сторлжевск. Дорога возле Сюзяиба (29-32 км) покрыта сплошными ямами. Дорога от села Богородск до села Нившера (40 – 42 км.) находится в очень плохом состоянии, а в это время там ездят лесовозы, автобусы и ходят люди.

Кроме того, по словам сельчан, в очень плохом состоянии находится мост через реку Вишера в селе Богородск. Данный мост необходимо срочно ремонтировать.

Внутри поселения дорогу пытались отремонтировать за счет разработки народного проекта, который не одобрила комиссия. Жители возмущены, так как по дороге не может проехать ни пожарная машина, ни скорая.

Руководитель Корткеросского района сообщил, что внутри села дорогу можно будет привести в нормальное состояние на следующий год в рамках малых проектов.

Ремонт дороги между селами планируется в рамках выполнения государственного контракта по содержанию. На озвученных участках произведут ямочный ремонт. Также в этом году республика выделила средства на ремонт дороги до Подъельска, подрядчик уже определен.

Кроме того, летом будут отремонтированы все три моста. Средства выделены. Аукцион пройдет в апреле.

Жители села Пезмег пожаловались на необорудованную автобусную остановку на республиканской трассе при повороте на Аджером: "Пассажирам приходится стоять и ждать автобус на ветру. Просим посодействовать в решении вопроса". Также на трассе есть неофициальная остановка на старый поворот на АБЗ, где люди тоже просят крышу над головой.

Как оказалось, в этом году в рамках ремонта дороги в этом месте предусмотрена установка новой оборудованной автобусной остановки. А чтобы остановка появилась на поворот на АБЗ, жителям села необходимо подготовить обращение в адрес администрации района, которое переадресуют Минстрою Коми.

Жители Богородска посетовали, что 12 лет живут без клуба. Руководитель района не смог ничем обрадовать сельчан.

Водители из Большелуга рассказали, что ездить по республиканским дорогам до Корткероса невозможно: "Теряем" колеса с машин, бьем технику". Также обратившиеся спросили, как решается вопрос с отсутствием в селе детского сада. Как оказалось, республиканскую дорогу Сыктывкар-Троицко-Печорск восстановят до нормативного состояния.

Летом планируется фрезерование верхнего слоя с 32 по 41 км. С 41 по 51 км запланирован капитальный ремонт дороги. С 51 по 132 км, после весеннего освидетельствования, будут выбраны самые плохие участки дороги, на которых отремонтируют асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 19 км.

Строительство детского сада начнется, если проект попадет в программу на ближайший год.

В селе Вомын в 2014 году выиграли грант на ремонт дороги и покрыли дорогу песком. Но при строительстве школы-сада грузовики разбили дорогу, сломали трубу, где проходит ручей. "Члены ТОС делали вручную канаву, а осенью и весной там опять будет по колено грязь, там проживают семьи с маленькими детьми и пожилые люди, мы просим вашего содействия и решение данного вопроса", - дозвонились до В.Гончаренко возмущенные жители. Проблему взяли на контроль.

Жителей села Мордино расстроили отсутствием денег на ремонт пяти километров дороги в сторону села.

Вопросы в адрес администрации района поступали и после окончания прямой линии. Все проблемы переданы для решения В.Гончаренко.