Мэр Сыктывкара поддержал строительство автостоянки на пересечении Тентюковской и Петрозаводской

Застройка на пересечении Тентюковской и Петрозаводской в Орбите – очередная резонансная история. По этому вопросу в сыктывкарскую администрацию поступило немало обращений от горожан. Об этом на брифинге после общегородской планерки заявил мэр Валерий Козлов.

"На сегодня известно, что земля в аренде. Там пока согласовано только строительство гостевой автостоянки. Думаю, что стоянки нам все-таки нужны и это хорошо, - подчеркнул он. – О подозрениях и беспокойствах горожан по поводу строительства многоэтажного жилого комплекса мы знаем, однако сейчас это никак не подтверждено. Никаких других обращений, заявлений, проектов в наш адрес пока не было. Будем смотреть, что делать с этим дальше. В первую очередь, с правовой точки зрения".

В мэрии также рассматривают вариант благоустройства общественного места отдыха на "пятачке" рядом с местом застройки.

Напомним, о том, что территория на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская в микрорайоне Орбита столицы Коми, возможно, скоро перестанет быть местом отдыха, стало известно недавно. Активист инициативной группы против строительства Станислав Штралер сообщил о том, что на арендованном компанией "Ассорти +" участке в девять тысяч "квадратов" планируют построить многоэтажный комплекс с автостоянкой.